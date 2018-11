Facebook

Die Wetterlage über Europa wird derzeit von zwei entscheidenden Gegenspielern dominiert. Über dem Atlantik liegt ein ausgeprägtes Tief und auf der anderen Seite haben wir es mit einem Hoch über Osteuropa zu tun. Daraus resultiert eine leicht wechselhafte Südströmung. Langsam drängen von Süden her wieder etwas mehr Wolken ins Land, die Sonne kann sich aber weiterhin durchaus länger in Szene setzen. Der November präsentiert sich derzeit ausgesprochen mild. Die Temperaturen knacken nicht nur im Virgental einmal mehr die 10-Grad-Marke. Die Laubverfärbung erreicht vielerorts in diesen Tagen ihren Höhepunkt. "Verbringen Sie möglichst viel Zeit im Freien", schlägt der Wetterfachmann Werner Troger vor.