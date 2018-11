In Abfaltersbach wird in der Sprengelstube beim Flohmarkt gestöbert, Tiroler Zeitgeschichte wird im CineX gezeigt und zum Blutspenden wird nach Außervillgraten geladen.

Viel zu bieten hat der Flohmarkt in Abfaltersbach © KK/Veranstalter

1.) Flohmarkt und Geschenke-Basar

Am Sonntag lohnt sich ein Besuch in der Abfaltersbacher Sprengelstube. Neben der Flohmarktware werden auch Produkte aus der Geschenkewerkstatt angeboten. Es sind beliebte Mitbringsel, die gemeinsam mit den Tagesgästen in der Sprengelstube hergestellt wurden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Neben Kaffee und Gebäck wird auch eine wärmende Kürbissuppe angeboten.

Der Erlös kommt der Sprengelstube und somit den Tagesgästen zugute.

Sonntag, 18. November, Sprengelstube Abfaltersbach, 10 bis 16 Uhr. Liebevoll gestaltete Geschenke der Sprengelstube können auch erworben werden. © KK/Veranstalter



2.) Kinovorstellung "Zersplitterte Nacht"

Darum geht es in dem Film:

„Zersplitterte Nacht – 9. November 1938, als die Nacht am kältesten war...“ erzählt zum Gedenken an die „Reichspogromnacht 1938“ die wahre Geschichte des Ingenieurs Richard Berger, dem Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Innsbruck, der von den Nazis brutal ermordet wurde. Das Dokudrama setzt sich aus Zeitzeugeninterviews, Spielszenen und Archivmaterial zusammen.

„Zersplitterte Nacht“ wurde in das Visual Center des Holocaust Memorial Center Yad Vashem in Jerusalem aufgenommen. Der Film hat den Preis „Honorable Mention Award“ bei den International Film Awards Berlin 2014 (ifab 2014) gewonnen.

„Manche Menschen denken, dass es an der Zeit sei, das Thema Judenverfolgung und Drittes Reich endlich einmal ruhen zu lassen. Uns ist bei unserer bewegenden Arbeit aber eines immer klarer geworden: Es gibt nicht mehr viele Holocaust-Überlebende. Und ihre Stimmen dürfen niemals verstummen und vergessen werden. Denn das Grauen und die Schrecken des Naziregimes dürfen niemals vergessen werden“, sagen Hermann Weiskopf und Peter Mair.

Nach dem Film stehen der Produzent und Regisseur des Films Hermann Weiskopf und der Drehbuchautor Peter Mair für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Eintritt: freie Spende

Samstag, 17. November, CineX Lienz, 19 Uhr. "Zersplitterte Nacht" zu sehen im CineX Lienz Foto © KK/Veranstalter



3.) Blutspenden

Jede Blutspende ist wertvoll und wird dringend gebraucht. Deshalb ersuchen die Rotkreuz-Mitarbeiter um rege Beteiligung.

In Österreich werden jährlich rund 350.000 Blutkonserven benötigt – das sind etwa 1.000 Blutkonserven pro Tag. Ob bei Unfällen, geplanten Operationen oder Erkrankungen: Blut ist das Notfallmedikament Nummer eins.

Erstspender müssen einen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen und mindestens 18 Jahre alt sein. Vor der Blutspende sollte man gegessen und vor allem ausreichend getrunken haben.

Sonntag, 18. November, Außervillgraten Haus Valgrata, 17 bis 20 Uhr.



Weiterer Termin:

Mittwoch, 28. November, Gemeindesaal St. Jakob i. D., 16 bis 20 Uhr. Blut spenden und Leben retten Foto © KK/RK Vanessa Weingartner