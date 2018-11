Lienz will ersten „Fairtraide-Gemeinde“ im Bezirk werden. Jetzt ist Gemeinderat am Zug.

Mit dem Beschluss vom 13. November will Lienz Kaffebäurinnen in Afrika unterstützen © Fairtrade/Hadler Fritz

"Schon seit 2012 ist die Stadtgemeinde Lienz bemüht, Fairtrade-Gemeinde zu werden", erklärt Gemeinderätin Gerlinde Kieberl (Grüne). Bisher ohne Erfolg. Jetzt gibt es erneut Bestrebungen, erste Gemeinde mit „Fairtrade“-Zertifizierung im Bezirk zu werden. „Der Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft hat dazu einen einstimmigen Beschluss gefasst“, sagt Kieberl und weiter: "Jetzt sei die Zeit reif, dass die Stadtgemeinde eine Vorbildrolle für den fairen Handel einnimmt“. Ein entsprechender Antrag wird in der Gemeinderatssitzung am 13. November eingebracht. Bis dato gibt es lediglich zwei Fairtrade-Gemeinden (Schwaz, Wörgl) in ganz Tirol sowie drei Schulen, darunter die NMS-Egger Lienz, die bereits seit 2015 Fairtrade-School ist.

