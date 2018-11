Facebook

Im Vorjahr hatte man bereits Anfang November beste Bedingungen © KK/Biathlonzentrum

Sportler aus Polen, Österreich und Slowenien haben sich in Obertilliach angekündigt. Sie wollten bereits am Montag in Obertilliach auf Schnee trainieren. Nach den Unwetter-Ereignissen in der vergangenen Woche, die auch die Gemeinde im Tiroler Gailtal stark getroffen haben, war aber schnell klar: Der Saisonstart muss verschoben werden. „In der Gemeinde gibt es derzeit klarerweise andere Prioritäten“, sagt auch Matthias Scherer, Geschäftsführer des Biathlonzentrums und Bürgermeister von Obertilliach. Auch heuer hat man wieder mit einem Schneedepot gearbeitet – das eigentlich den Saisonstart Anfang November hätte garantieren sollen. Ende dieser Woche will man nun das Depot abdecken. Durch den anhaltenden Regen ist zwar Schnee geschmolzen, laut Scherer aber nicht „dramatisch viel“. Am Mittwoch soll eine 1,5 Kilometer lange Loipenrunde fertig sein.

