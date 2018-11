Kunstwerk aus Metall ist in die Schweiz umgesiedelt. In der Gemeinde Außervillgraten stand die Skulptur teilweise „in Nachbars Garten“.

Galerist Hanns Bachlechner brachte die Skulptur in die Schweiz © KK/Joseph Pisani

Am Ortseingang von Außervillgraten stand er etliche Jahre – hob seine Flügel, so, als wolle er gerade in die Lüfte entschweben. Und jetzt ist er nicht mehr da, der Ikarus aus Metall, 7,4 Meter hoch. Anfang Oktober wurde die Skulptur abmontiert, auf Sattelzüge gehoben und abtransportiert. Jetzt „fliegt“ Ikarus in Bergdietikon in der Schweiz, im Kanton Aargau an der Peripherie von Zürich.

