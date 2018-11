Unwetter hinterließ 22 Millionen Euro Schäden in Osttirols Wäldern. Ein Lokalaugenschein am Ederplan.

Lokalaugenschein am Ederplan: Franz Mietschnig, Josef Hechenberger, Josef Fuchs, Hermann Kuenz und Konrad Kreuzer © Kasupovic

Die Unwetterkatastrophe der vergangenen Woche hinterließ vor allem in der Land- und Forstwirtschaft Osttirols Verwüstungen. Insgesamt schätzt man den Schaden im Bezirk auf 35,5 Millionen Euro, davon allein 22 Millionen Euro in Osttirols Wäldern. Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz spricht von über 400.000 Festmeter Schadholz auf einer Fläche von rund 1000 Hektar. „Das ist in etwa das Doppelte eines normalen Einschlages im Jahr“, ergänzt Landesforstdirektor Josef Fuchs. Betroffen seien vor allem die Gemeinden Unter- und Obertilliach, Innervillgraten, Kals, Dölsach und Matrei. „Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen gab es so viel Schadholz“, sagt Bezirkslandwirtschaftskammer Konrad Kreuzer.

