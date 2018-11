Facebook

Josef Mühlmann, Tom Mancher, Carola Mühlmann, Werner Wibmer, Chris Oberhammer, Michael Pihours, Jessica Préalpato, Markus Holzer © JAN SCHÄFER

Innervillgraten und Toblach wurden drei Tage lang zum Mekka für Spitzenköche und Genießer. In den Restaurants von Josef Mühlmann (Restaurant Gannerhof in Innervillgraten) und Christian Oberhammer (Restaurant Tilia in Toblach) sowie am Klaudehof in Toblach schwangen beim fünften Gourmet-Festival im Hochpustertal internationale Spitzenköche den Kochlöffel und begeisterten mit ihren Kreationen. „Die Aufmerksamkeit auf die Kultur und Kulinarik dieser Region zu lenken, ist ein Teil unserer Philosophie. Wie die Musik verbinden auch das Kochen und das Essen Menschen, ungeachtet ihrer Nationalität“, sagte Oberhammer, Sternekoch, Haupt-Initiator des Festivals und Obmann des Vereins Culinaria Tirolensis. Neben ihm zählen Mühlmann, André Cis (Panormahotel in Kartitsch) und Markus Holzer (Jora Mountain Dining in Innichen) zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, die regionale Küche in Szene zu setzen.