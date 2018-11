Facebook

22 Millionen Euro Schaden soll es allein in den Wäldern geben © APA/JOHANN GRODER

Nach dem Unwetter vergangenen Montag wird im Bezirk Lienz derzeit von einer Schadenssumme in Höhe von 35,5 Millionen Euro ausgegangen. Die Schadensereignisse sind hauptsächlich durch Vermurungen, Überschwemmungen, Verklausungen und Sturmschäden entstanden – 22 Millionen Euro sind allein Waldschäden auf 1.000 Hektar zuzurechnen. Individualschäden wie etwa bei der Galitzenklamm sind in dieser Summe nicht enthalten, die Unterstützung seitens des Landes ist ebenfalls im Beschluss abgedeckt. „Mit den Finanzmitteln sollen vor allem die Wiederherstellung der Infrastruktur wie Straßen, Brücken sowie Schutzbauten, aber auch die Aufforstung der geschädigten Waldflächen rasch umgesetzt werden“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. Seit dem Hochwasser im Jahr 2005 sorgt das Land laufend für derartige Großwetterereignisse vor und bildet Rücklagen für Katastrophenfälle.

Hilfe in Regierungssitzung beschlossen

„Die Macht der Natur haben wir nicht in der Hand. Doch haben wir es in der Hand, wie wir uns darauf bestmöglich vorbereiten und vor allem infolge von Katastrophenfällen helfen. Mit dem heute, Montag beschlossenen Soforthilfe-Paket für Osttirol unterstützen wir den Bezirk bei der Bewältigung der Herausforderungen infolge der entstandenen massiven Unwetterschäden“, betonte Landeshauptmann Günther Platter im Anschluss an die Regierungssitzung. Auf Antrag des Landeshauptmannes gemeinsam mit Sicherheitsreferent Geisler und Gemeindereferent Johannes Tratter beschloss die Tiroler Landesregierung ein Grundsatzbeschluss zur Soforthilfe nach den Unwetterereignissen.

Soforthilfe für private Schäden

„Eine rasche Schadensbehebung ist jetzt das maßgebliche Ziel für die betroffenen Osttiroler Gemeinden. Daher werden umgehend Verfahren eingeleitet, um die Schadensabwicklung im Vermögen der Gemeinden sicherzustellen“, so Tratter. Gleichzeitig werden auch für private Elementarschäden Beihilfen in Höhe von 50 Prozent des geschätzten Schadenswertes als Soforthilfe gewährt.

Land leistet bei privaten Elemantarschäden 50 Prozent des geschätzten Schadenswertes als Soforthilfe Foto © RUGGENTHALER

Für Bezirkshauptfrau Olga Reisner ein wichtiger Schritt: „Dieses Unwetterereignis wird uns noch lang in Erinnerung bleiben. Doch haben wir es mit vereinten Kräften bewältigt. Jetzt gilt es in die Zukunft zu blicken: Mit dem Soforthilfe-Paket ist der erste Schritt getan – dafür bedanke ich mich im Namen der Osttiroler Bevölkerung.“

Gespräche über weitere Verbauungen

Neben der Wiederherstellung und Instandsetzung der notwendigen Infrastruktur werden zudem mit der Wildbach- und Lawinenverbauung umgehend Gespräche hinsichtlich weiterer Verbauungsmaßnahmen geführt. Seine Wirkung voll erfüllt hat der im besonders kritischen Bereich der Drau bei Sillian/Heinfels bereits fertiggestellte Hochwasserschutz. Dort wurde die Drau im Zuge des laufenden Schutzprojekts tiefergelegt und aufgeweitet. Damit konnte die Überflutung von rund 100 Gebäuden verhindert werden. „Wir werden die Instandsetzung bestehender Schutzbauten und die Umsetzung weiterer Schutzprojekte forcieren“, versichert Geisler.

Schadenssumme insgesamt 35,5 Millionen Euro

Straßenbau: 2,5 Millionen Euro

Wasserbau: 9 Millionen Euro

Wildbach- und Lawinenverbauung: 2 Millionen Euro (ohne Deponiekosten)

Forst: 22 Millionen Euro