„Begegnungen am Berg“: Die Bilder werden derzeit in der Raika Matrei ausgestellt.

Das Siegerbild © KK/Stephan Troyer

Heuer feiert der Alpenverein Matrei in Osttirol 140 Jahre Bestehen und 30 Jahre Kesslerstadl. Hauptziel des AV war und ist es, seine Mitglieder ins Freie, in die Berge zu bringen. Der Kesslerstadl hingegen wurde als „Ort der Begegnung“ gegründet. Unter dem Motto „Begegnungen am Berg“ wurde im heurigen Sommer zur Teilnahme am Fotowettbewerb eingeladen. 134 Fotos wurden eingereicht, die zum Teil Begegnungen mit Landschaften, Landschaftsformen, Wetterphänomenen, Tieren oder Pflanzen zeigten. Obwohl dies kein Kriterium war, wurden die meisten in der Osttiroler Bergwelt aufgenommen.