Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Sillian hat die Veranstaltung bereits stattgefunden © KK/Facebook/Landjugend

Die Osttiroler Jungbauern wollen ein Zeichen gegen leer stehende Gebäude setzen. Deshalb hat man nun eine Veranstaltungsreihe entwickelt. „Jammer nit – tu es!“ heißt das Motto der Landjugend. „Oft mangelt es einfach an Information und Idee. Dem wollen wir entgegenwirken“, erklärt Bezirksobmann Simon Staller. In anschaulichen Beispielen berichten drei Bauherren aus der Praxis und zeigen ihre Projekte her. Außerdem wird über Raumordnung, Förderungsmöglichkeiten und hilfreiche Anlaufstellen informiert. Es bleibt aber auch Zeit für Fragen und Diskussion.