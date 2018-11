Die Aufhebung der Tourismuswahl in Osttirol bekommen auch andere Tiroler Regionen zu spüren. Mehrere Verbände mussten ihre Wahlen jetzt nach hinten verschieben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wintersaison steht vor der Tür – auch im Pitztal musste man die Wal verschieben © KK/Pitztaler Gletscher

Die Osttiroler Tourismuswahl im Dezember 2017 hat hohe Wellen geschlagen. Für noch höhere Wellen hat die Aufhebung dieses Urnenganges gesorgt. Das Urteil des Landesverwaltungsgerichtes hat nun sogar Auswirkungen auf weitere Tiroler Tourismusverbände. Die Mitglieder des Verbandes Tannheimer Tal haben sich eigentlich auf eine Versammlung mit Aufsichtsratswahl am 24. Oktober eingestellt – die Versammlung hat nicht stattgefunden. Stattdessen gibt es mit dem 18. Dezember einen neuen Termin. Warum? Wie bei der Wahl in Osttirol hat man falsche Fristen herangezogen. Der letzte Tag an dem man Listen einbringen kann, ist nicht vier Wochen vor der Versammlung – sondern vier Wochen vor der Vorwahl. Und diese findet laut Tourismusgesetz eine Woche vor der Versammlung statt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.