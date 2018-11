Anbindung des Helm-Skigebietes an den Thurntaler aus Sicht der Landesregierung möglich – aber mit Auflagen.

die Verbindung auf Südtiroler Seite darf erst gebaut werden, wenn das Genehmigungsverfahren für die Skischaukel auf Osttiroler Seite abgeschlossen ist © EGGER

In welche Richtungen dürfen die Betreiber des Helm-Skigebietes ausbauen und in welche nicht? Fakten hat nun die Südtiroler Landesregierung geschaffen. Konkret hat das Land eine Machbarkeitsstudie für die Entwicklung der Skizone „Sexten-Helm-Rotwandwiesen“ geprüft. Die Realisierung der Anbindung des Skigebietes an den Thurntaler wird dabei positiv bewertet. Allerdings gibt es eine wesentliche Auflage.

