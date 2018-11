Facebook

Assling wurde ausgezeichnet: Bruno Oberhuber, Ingrid Felipe, Michael Jans Perfler, Markus Lukasser Harald Stocker, Johann Gamper, Gerald Flöck, Josef Geisler © KK/Energie Tirol

Energieprozesse modernisieren, Energie effizienter und intelligenter nutzen und klimaschonende, erneuerbare Energieträger vermehrt einsetzen: Das sind die Ziele des e5-Aktionsprogrammes für energiebewusste Gemeinde in Österreich. In Osttirol schaffte jetzt Assling den Sprung in die höchste Liga. Sie wurde mit 5 e ausgezeichnet. Damit ist sie in Tirol mit Virgen und Wörgl ganz oben. Assling überraschte bereits 2014: Beim ersten Audit gelang der Einstieg in das e5-Programm mit 4e.

