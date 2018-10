Facebook

Mit Schubkarren wurde das Material aus den Gebäuden befördert © Michael Egger

Am Montag, beim Lokalaugenschein von Landeshauptmann Günther Platter, schien die Lage in der Galitzenklamm noch hoffnungslos. Am Dienstagnachmittag gab es schon wieder Hoffnung. Das Bundesheer ist ausgerückt, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Die Soldaten wirkten motiviert und packten an. Zwischendurch wurden sie mit Tee versorgt. Hier ein paar Eindrücke: