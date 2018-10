Das Anwesen von Kurt Fritzer in der Galitzenklamm wurde durch einen Murenabgang völlig zerstört. Er, drei Feuerwehrleute und ein Baggerfahrer retteten ihr Leben in letzte Minute.

Kurt Fritzer steht im wahrsten Sinne des Wortes auf den Trümmern seiner Existenz. Seine Jausenstation wurde verschüttet © RUGGENTHALER

In Windeseile verbreitete sich am Dienstagfrüh die Nachricht: Die Jausenstation in der Galitzenklamm steckt bis zum ersten Stock in Schlamm. „Da draußen ist alles hin“, sagte der eine und der andere Lienzer betroffen. Ist doch die Galitzenklamm mit ihrem Erlebnispark am Drauradweg ein beliebtes Ausflugsziel und ein wertvolles touristisches Juwel. Tausende Menschen sind in den Sommermonaten dort unterwegs.

