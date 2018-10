Landeshauptmann gab für den Bezirk vorsichtige Entwarnung. Schäden nach Starkregen, Hochwasser uns Sturm sind in Osttirol sehr hoch. Niederschlagsmenge überschritt jene der Katastrophen in den 1960er-Jahren.

Rechts im Bild der Speicher in Tassenbach, links die überschwemmten Felder © Brunner/Walder

Die Unwetternacht von Montag auf Dienstag ist trotz Starkregen, Sturm und hundertjährliches Hochwasser an der Drau in Arnbach nicht so dramatisch abgelaufen, wie befürchtet. "Die wichtigste Botschaft des heutigen Tages ist, wir können vorsichtige Entwarnung geben", sagte Landeshauptmann Günther Platter am Dienstag Vormittag in Lienz. Weil noch alle Straßen gesperrt waren, ließ er sich von Sillian in die Bezirksstadt einfliegen - auch um ein Lokalaugenschein vorzunehmen. Platter lobte das hervorragende Zusammenspiel aller Einsatzorganisationen. Er geht davon aus, dass nach dem Unwetterereignis im Bezirk mit einer sehr hohen Schadenssumme zu rechnen sei.

