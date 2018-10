Facebook

Platter hat mit Reisner, Unterweger und anderen Verantwortlichen des Bezirks zur Situation Stellung bezogen © Michael Egger

Anstrengend war die vergangene Nacht in Osttirol nicht nur für die Feuerwehrleute und Helfer vor Ort - auch die Verantwortlichen der Einsatzorganisationen hatten kaum Schlaf. In einer spontan einberufenen Pressekonferenz hat unter anderem Landeshauptmann Günther Platter in der Bezirkshauptmannschaft zu den Entwicklungen Stellung genommen. Zuvor hat er sich die Lage im Bezirk Lienz aus der Luft angeschaut. Seine Botschaft: "Die erfreulichste Botschaft ist, dass eine Entwarnung gegeben ist."

