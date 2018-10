Facebook

Die Feuerwehr der Stadt Lienz rückte zu mehreren Einsätzen aus © Michael Egger

In der vergangenen turbulenten Nacht sind in allen Tiroler Bezirken Feuerwehren zu insgesamt 363 Einsätzen ausgerückt. Schwerpunkt war der Bezirk Lienz aufgrund des schweren Sturms und der Hochwasserereignisse in Folge von anhaltenden starken Niederschlägen. Im Bezirk Lienz gab es insgesamt bis dato 217 Einsätze. Die Einsatztätigkeit reichte von der Beseitigung allfälliger Hochwasserschäden, Auspumpen von Kellern bis hin zum Freimachen von Straßen, die durch umgestürzte Bäume blockiert waren.