Michaela Ruggenthaler und Michael Egger verfolgen die Lage © Kleine Zeitung

Rien ne va plus - nichts geht mehr, hieß es Montagabend für Michaela Ruggenthaler und Michael Egger. Den ganzen Tag über versorgten die beiden Redakteure der Kleinen Zeitung in Osttirol die Leser mit aktuellen Informationen zur angespannten Wettersituation. Um 18.30 machten sich die beiden auf den Heimweg mit dem Auto und dem Computer im Gepäck. Zuhause wollten sie ihre aktuelle Arbeit fortsetzen. Gekommen sind aber beide nicht weit. Für Michaela Ruggenthaler, die Virgerin, war in Huben Endstation, für den Heinfelser Michael Egger war in Thal Schluss.