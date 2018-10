Facebook

Aktuelle Daten zu Versorgungsunterbrechungen gibt es auf der Website der TINETZ © KK/Screenshot

Unterwegs sind derzeit nicht nur Einsatzkräfte in ganz Osttirol, sondern auch die Mitarbeiter der TINETZ-Tiroler Netze GmbH. Osttirolweit sind derzeit 15 Gemeinden ohne Strom. Am meisten Kommunen sind im Oberland betroffen. Die TINETZ meldet Störungen in beiden Villgrater Gemeinden, im Tiroler Gailtal und im kompletten Pustertal bis Assling. Im Talboden sind derzeit die Gemeinden Tristach, Iselsberg-Stronach und Nußdorf-Debant betroffen. Keinen Strom gibt es außerdem in Teilen von Matrei und Kals am Großglockner. Tirolweit haben derzeit 23 Gemeinden mit Stromausfällen zu kämpfen.