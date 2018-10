Facebook

Eilmeldung © Kleine Zeitung

In Thal werden derzeit die Verkehrsteilnehmer von der Polizei aufgehalten. Die Drautalbundesstraße B 100 in Richtung Sillian ist gesperrt. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Sobald Details bekannt werden, informieren wir Sie an dieser Stelle.