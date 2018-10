Facebook

die Firma IDM braucht den Grund für Parkplätze © Ruggenthaler

In der jüngsten Sitzung des Matreier Gemeinderates stand der Verkauf von Flächen der Gemeindegutsagrargemeinschaft „Weideinteressentschaft Seblas Klausen“ an die Firma IDM wieder auf der Tagesordnung. In der Ratssitzung vom Juni hatte die Matreier Liste diesen Grundverkauf abgelehnt.

Nun gab es einen neuerlichen Anlauf. Der IDM-Kaufvertrag wurde abgeändert. Nach Diskussionen zwischen der Matreier Liste und der Bürgermeisterliste kam es zur Abänderung des Beschlussantrages.