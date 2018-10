Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Olga Reisner hat heute in den frühen Morgenstunden die Bezirkseinsatzleitung in Lienz einberufen © KK/LAND TIROL

Ein Tief zieht vom Golf von Genua bis morgen, Dienstag, über die Alpen nach Norden. Mit einer eingelagerten Kaltfront und einer damit in Verbindung stehenden Druckwelle steht in der kommenden Nacht ein starkes Windereignis bevor. In Südstaulagen, besonders im Bezirk Lienz, wird weiterer Starkregen prognostiziert. Deshalb bekommen alle SchülerInnen ab sofort schulfrei.