Besonders beliebt ist das Schätzspiel zu Erntedank am Lienzer Stadtmarkt. Es versuchten mehr als 300 Personen ihr Glück. Der Gewinner lag dabei nur ganz knapp daneben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

: Rosa Bacher vom Lienzer Stadtmarkt, Michl Rohracher, Dietlinde Oberhofer, Stadtmarkt-Obmann Hermann Kuenz und Lukas Oblasser © Brunner Images - Philipp Brunner

Seit Jahren findet das beliebte Schätzspiel beim Erntedankfest am Lienzer Stadtmarkt statt. Heuer sollte die Anzahl der Äpfel geschätzt werden, die in einem ausgestellten Glasgefäß eingelagert waren. Mehr als 300 Besucher gaben einen Tipp ab, wobei die Schätzungen von 273 Stück bis hin zu 12.800 Stück reichten. Tatsächlich befanden sich 1.232 im Gefäß.

Der Hauptpreis, Stadtmarkt-Gutscheine im Wert von 70 Euro, ging an Michl Rohracher aus Lienz. Er tippte auf 1.230 Stück und dabei um nur 2 Äpfel daneben. Den zweiten Preis, Stadtmarkt-Gutscheine im Wert von 50 Euro, konnte Lukas Oblasser aus St. Johann im Walde für seine Schätzung von 1.237 mit nach Hause nehmen. Über den 3. Preis freute sich Dietlinde Oberhofer aus Lienz. Sie lag nur 27 Äpfel unter der tatsächlichen Menge.