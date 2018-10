Facebook

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Am Mittwoch gegen 9 Uhr Früh brachte ein 23-Jähriger auf einem steilen Feld in Obertilliach mit einem Motorkarren Gülle aus. Dabei kippte das Fahrzeug um und rutschte einige Meter ab, bevor der Gülletank in der Wiese einstach und der Karren zum Stillstand kam. Der 23-jährige wurde aus der Fahrerkabine geschleudert, wobei er sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.