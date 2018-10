Facebook

Stigger, Hafele, Unterkircher und Felipe bei der Übergabe © KK/Klimabündnis Tirol, Florian Lechner

Die Tiroler Radler stellten beim heurigen Fahrradwettbewerb eine Rekordbilanz auf. 8500 Teilnehmer radelten von März bis September 6,4 Millionen Kilometer und damit 160 Mal um die Erde. Der Fahrradwettbewerb ist ein Projekt von Klimabündnis Tirol.

„Wir freuen uns, dass unsere Initiative jedes Jahr noch mehr Menschen begeistert“, sagt Michael Bürger vom Klimabündnis. Bei der Preisverleihung hatte die Gemeinde St. Jakob im Defereggental in der Kategorie „Gemeinde mit unter 3000 Einwohnern“ die Nase vorn. Dort traten 146 Teilnehmer in die Pedale und legten 76.550 Kilometer zurück. „Wir wollen motivieren, das Fahrrad als alltägliches Fortbewegungsmittel zu entdecken“, sagten Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe bei der Urkundenübergabe an Bürgermeister Ingo Hafele und Verena Unterkircher. In Tirol sind 75 Gemeinden dem Bündnis beigetreten, um Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren.