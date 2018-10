Haus stand in Flammen. Hofbesitzerin riss Tochter und deren Lebenspartner noch rechtzeitig aus dem Schlaf. Der 82-Jährigen blieb von ihrem Hab und Gut nur ein Nachthemd.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bein Eintreffen der Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand © Brunner Images | Philipp Brunner

Es war Mittwoch, kurz nach 1 Uhr früh. Burgl Entstraßer (82) vom Kuenighof in Unteralkus (Gemeinde Ainet) befand sich im Untergeschoss ihres Hauses. Sie konnte schlecht schlafen, hörte Geräusche – ein Knistern – und ist unruhig geworden. Die Frau ging in den Hausgang, nahm leichten Brandgeruch wahr, hielt im Obergeschoss Nachschau. Als sie eine Tür öffnete, sah sie zu ihrem Entsetzen – das unbewohnte Zimmer stand in Vollbrand. Rauch und Flammen schlugen ihr entgegen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.