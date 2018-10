Facebook

© Fuchs Juergen

Der Himmel präsentiert sich oftmals in makellosem Blau, nur dünne Schleier- und Federwolken sind am Himmel zu sehen. Auch im Tauernbereich kommt es zu einer deutlichen Wetterbesserung. Gleichzeitig setzt sich das sehr milde Temperaturniveau weiter fort. "Insbesondere in den windgeschützten Lagen sorgt die Sonne sogar für spätsommerlich anmutende Wärme", meint der Wetterexperte Werner Troger. Morgenfrost ist praktisch nirgends ein Thema. Lediglich der Nordwestwind auf den Bergen bleibt sehr kräftig. In den Tallagen flaut der Wind dafür ab. Auch im Tauerntal und im Iseltal ist es sicherlich nicht mehr so stürmisch wie am Vortag.