Jugendliche und Erwachsene entzünden ein Lichtermeer © Brunner Images/Philipp Brunner

Am 31. Oktober erstrahlen wieder Kirchen in ganz Tirol im Glanz von 1000 Lichtern. Hunderte freiwillige Jugendliche und Erwachsene gestalten in der Nacht auf Allerheiligen einen Lichterweg durch ihre Pfarrkirche.

Die „Nacht der 1000 Lichter“ ist angelehnt an die Lichterfeier in Taizé in Frankreich. Alfons Meindl, damals Dekanatsassistent und Jugendleiter im Dekanat Lienz, griff diese Idee für Lienz auf und begann, an verschiedenen Terminen im Jahr im Franziskanerkloster eine „Nacht der 1.000 Lichter“ durchzuführen. Aufgrund des großen Erfolges beschlossen weitere Dekanatsjugendstellen und die gesamte Katholische Jugend der Diözese Innsbruck, im Oktober 2005 erstmals die „Nacht der 1000 Lichter“ in ganz Tirol durchzuführen.