Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Mittwoch. Ein Bauernhaus ist komplett niedergebrannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden © Brunner Images

Aus bisher noch unbekannter Ursache ist in der Gemeinde Ainet in Osttirol in der Nacht ein folgenschweres Feuer ausgebrochen. Die Polizei war mit mehr als 100 Leuten im Einsatz. Ein altes Bauernhaus konnte leider trotz Großeinsatz nicht mehr rechtzeitig gelöscht werden. Es brannte komplett nieder. Die Feuerwehr konnte allerdings eine Ausweitung des Feuers auf die umliegenden Wohn- und Futterhäuser sowie eine Kapelle verhindern. Verletzt wurde niemand.