Ein Kinofilm wird in Debant gezeigt, "Be(t)reutes Wohnen" heißt die Verwechslungskomödie in Matrei, der Talentetauschkreis beschäftigt sich mit dem Thema "Räuchern" und in Gaimberg warten Köstlichkeiten aus der Region.

Spielfilm "Lion - Der lange Weg nach Hause" © KK/Universal Film

1.) "Lion - Der lange Weg nach Hause"

Spielfilm aus der Reihe Wanderkino des 21. Jahrhunderts.

Inhalt:

Auf dem Bahnhof einer indischen Kleinstadt schläft der fünfjährige Saroo in einem haltenden Zug ein und findet sich nach einer langen Zugfahrt am anderen Ende des Landes wieder. Zunächst auf sich allein gestellt, landet er in einem Waisenhaus, wo er von einem Ehepaar adoptiert wird und ein liebevolles Zuhause in Australien findet . . .

Eintritt: € 4,--

Dienstag, 6. November, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.

Spielfilm in Debant Foto © KK/Long Way Home Productions 2015

2.) "Be(t)reutes Wohnen"

Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum wagt sich die Heimatbühne Matrei an eine Verwechslungkomödie mit zwölf Darstellern und einem sehr aufwändigen Bühnenbild.

Inhalt:

Die Frühpensionisten Karlheinz und Franz holen sich Mitbewohnerinnen ins Haus, damit ihnen diese den Haushalt übernehmen. Doch daraus wird bald ein "Bereutes Wohnen", denn die Damen spuren nicht und auch sonst geht es in der WG turbulent zu, denn jeder kocht sein eigenes Süppchen.

Kartenreservierung im Info-Büro unter Tel. 050 212 500

Eintritt € 9,--

Premiere: Donnerstag, 8. Novmeber, Kinosaal Matrei, 20 Uhr.

Weitere Termine: 10.11, 14.11, 16.11. und 17.11, jeweils 20 Uhr und 11.11. um 16 Uhr.

Karlheimz (Thomas Mattersberger) und Franz (Robert Trost) Foto © KK/Veranstalter

3.) Talentetauschkreis

Vor dem eigentlichen Tauschtreffen gibt es für Mitglieder ein kostenloses Weiterbildungsangebot mit Theorie und Praxis.

Diesmal wird Anna Holzer, bekannt als Kräuterwirtin am Strumerhof, ihr Wissen zum Thema "Räuchern" weitergeben. Es werden unterschiedliche Techniken und Hintergründe zum Thema erklärt sowie mit allen Teilnehmern ein kleines Räucherbüschel zum Selber-Räuchern gebunden.

Um 17.30 Uhr gibt es für Neugierige und Interessierte Information über die Tauschangebote und Vereinsgrundsätze im Talentenetz Tirol.

Um 17.45 Uhr beginnt das Talentetauschkreis-Treffen.

Dienstag, 6. November, Stadtbücherei Lienz, 16 Uhr.

Wissenswertes zum Thema "Räuchern" Foto © KK/Veranstalter

4.) "Tag des Apfels"

Bäuerliche Köstlichkeiten aus der Region

Schaubrennen - im Brennstadl

Schnapsverkostung - im Whiskykeller

Brot, Kartoffel uvm. - Gaimberger Bäuerinnen

Projekt Hochbergei und Vorstellung des Regiomat - Familie Lugger mit Familie Kollnig

Alles rund um die Milch - Fam. Baumgartner / Hauser

Freitag, 9. 11. und Samstag, 10. 11., Obsthof Webhofer, Gaimberg, 10 bis 17 Uhr.

Webhofer-Brennstadl Foto © KK/Veranstalter