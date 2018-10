Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Rahmen einer Cine Tirol Location Tour konnten Filmschaffende aus München und Wien die vielfältigen und eindrucksvollen Drehorte der Filmregion Osttirol kennenlernen © Cine Tirol

Im Rahmen einer Cine Tirol Location Tour konnten Filmproduzenten, Produktions- und Herstellungsleiter sowie Location Scouts, Drehbuchautoren und Szenenbildner aus München und Wien die Filmregion Osttirol kennenlernen. Die Filmschaffenden zeigten sich u.a. von der Burg Heinfels und Schloss Bruck, Tammerburg, von der Dolomitenhütte und der Oberstalleralm begeistert und ließen sich auch von weiteren Locations in Lienz, Obertilliach, Matrei und Kals am Großglockner sowie im Villgratental für die Umsetzung von zukünftigen Dreharbeiten in Osttirol inspirieren. Die vielseitigen Drehorte inmitten der faszinierenden Osttiroler Bergwelt schaffen aus Sicht der Filmschaffenden optimale Voraussetzungen für die Realisierung von Spiel- und Dokumentarfilmen sowie Werbefilmen, Fotoshootings und Musikvideos.