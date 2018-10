Facebook

AUT, Bike Offensive Osttirol, Pressekonferenz UCI Weltmeister Peter Sagan © EXPA/ Johann Groder

Eine Klettertour in der Galitzenklamm, Biathlon in Obertilliach und einige Runden auf dem neuen Bike Trail in Lienz: So sieht das Programm aus, wenn Rad-Weltmeister Peter Sagan mit dem gesamten hansgrohe-Profiteam einige Tage in Osttirol verbringt. Gestern ist eine der erfolgreichsten Mannschaften im internationalen Radsport mit dem gesamten Betreuerstab im Grand Hotel in Lienz abgestiegen.

„Wir freuen uns auf eine entspannte Woche, in der nicht nur unsere Radprofis im Blickpunkt stehen. Dieses Teamcamp ist auch eine Art Danke für alle Mitarbeiter, die Tag für Tag im Hintergrund arbeiten“, sagt Teamchef Ralph Denk. „Ich bin sehr gespannt, was die Profis zum soeben fertiggestellten Bike-Trail am Hochstein sagen. Sie werden erstmals die neue Sektion von der Sternalm bis zur Moosalm testen“, erklärt Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbands in Osttirol. Neben dem dreifachen Weltmeister Peter Sagan sind auch die vier Österreicher im Team – Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger – mit dabei.

Bei all den sportlichen Aktivitäten soll natürlich auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Bei einem Kino- und Jazzabend bleibt Zeit für einen gemütlichen Austausch.