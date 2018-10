Facebook

Diese Schüler tauschten das Klassenzimmer gegen die Natur © KK/Sandra Bachman

Im Zuge des Projekts „Schule am Bauernhof“ tauschten die Kinder der Georg Großlercher- Schule Sillian an zwei Nachmittagen das Klassenzimmer mit einem Stall und der freien Natur. Am Bauernhof von Anita Steinringer in Tessenberg, Gemeinde Heinfels, konnten die Kinder einmal Landluft schnuppern und bekamen vor allem einen Einblick in die Welt der Landwirtschaft.

Zuerst wurden den wissbegierigen Kindern die Gerätschaften präsentiert, welche auf einem Bauernhof notwendig sind. Und natürlich durfte das Probesitzen im Heulader nicht fehlen. Gleich darauf ging es in den Stall, der ein Paradebeispiel für „Lernen mit allen Sinnen“ darstellte. Nicht nur Kühe und Hühner gab es dort, auch Schweine, Ziegen, Meerschweinchen, Katzen und noch vieles mehr. Auf einer „Melkvorrichtung“ konnten sich die Kinder beim Melken probieren – was gar nicht so einfach war. Mit Begeisterung wurden anschließend die Kühe und Meerschweinchen gefüttert. Zum Abschluss durfte jeder auf dem hofeigenen Reitplatz eine Runde mit dem Pferd reiten. Unter Anleitung von Anita Steinringer wurden die Kinder dabei zum Führen des Pferdes eingeteilt. Bäuerin Anita Steinringer mit Aaron und Nico bei den Reitvorbereitungen Foto © KK/Sandra Bachmann

Begleitet wurden die Kinder dabei von den Lehrpersonen Markus Kozubowski und Sandra Bachmann sowie den beiden Schulassistentinnen Maria Theurl und Christine Senfter. Die Kinder hatten viel Spaß mit den Vierbeinern © KK/Sandra Bachmann