Matthäus Gander Sieger der Klasse 8-10 Jahre © KK/Holzer

Das Kirchtagsranggeln und zugleich Alpencupfinale in St. Jakob im Ahrntal stellte den vorletzten Saisonbewerb dar. Alle Ranggler vom Osttirol Starterfeld zeigten sich von ihrer besten Seite und konnten sich am Podium platzieren. Das junge Virgener Ausnahmetalent Gabriel Mariner, der heuer als einziger Ranggler vom Alpenraum immer als Sieger den Ring verlassen konnte gewann die Klasse 6-8 Jahre. Um den Klassensieg bis 10 Jahre wurde wieder hart gekämpft. Der Kraftvoll und technisch stark ranggelnde Alkuser von der Gemeinde Ainet, Matthäus Gander, verwies seine Kontrahenten Andi Egger und Lukas Pixner auf die Plätze zwei und drei. Wie heuer schon des öfteren streifte Simon Lang aus Virgen und Jakob Stemberger aus St. Johann im Walde den Doppelsieg in der Klasse 10-12 Jahren ein. Jugendranggler Kevin Holzer (16-18) und sein Bruder Philip Holzer aus Kals (Klasse II) machten die Klassensiege Nummer vier und fünf binnen weniger Kampfminuten für die SU Matrei. Ein sensationelles Comeback schaffte Rene Mattersberger. Nach einem unentschieden gegen Gerald Grössig und den Sieg gegen Matthias Gufler landete er auf Platz zwei in der Klasse II. Mit Rang drei erreichte Thomas Gander in der Klasse IV ebenfalls einen Podestplatz. Trophäensammler Philip Holzer wurde Klassensieger, Vizehogmoar und 4. Alpencupwertung © KK/Holzer