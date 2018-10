Facebook

Peter "Luner" Ortner © KK/Ortner

1.) "BORDER - Am Limit meiner Grenzen"

Der Osttiroler Kletterer Peter Ortner präsentiert sein Buch und erzählt von seinem spannenden Leben als Extremalpinist und seinen Abenteuern in den Bergen von Patagonien, Pakistan, Österreich und Alaska.

Bekannt wurde Peter Ortner mit dem Kinofilm "Cerro Torre", wo er gemeinsam mit David Lama die Kompressorroute am imposanten Granitberg in Patagonien als Rotpunktbegehung umgesetzt hat. Lama hat auch das Vorwort des neuen Buches geschrieben.

Er spricht auch über Alaska, wo er nach Materialversagen am Berg weitab von der Zivilisation an seine Grenzen stieß. Was dabei geschehen ist, wie er überlebt hat und welche Folgen für ihn entstanden, erzählt er in seinem Vortrag, der von Videosequenzen begleitet wird.

Karten gibt es bei Ö-Ticket, Raika und Sparkasse.

Dienstag, 30. Oktober, Kolpingsaal Lienz, 19.30 Uhr.

Buch von Peter Ortner Foto © KK/Lebensraum Verlag

2.) Gedenkfeier

Die Stadtgemeinde Lienz gedenkt in einer öffentlichen Gedenkveranstaltung, gemeinsam mit dem Bundesheer, den Opfern der Gräueltaten der NS-Diktatur in Osttirol und würdigt zeitgleich, dass Österreich seit 100 Jahren eine Republik ist.

Zu dieser Veranstaltung sind alle Lienzer recht herzlich eingeladen.

Mittwoch, 31. Oktober, Mahnmal bei Pfarrkirche St. Andrä, 10 Uhr.

Mahnmal bei St. Andrä Foto © Kasupovic

3.) Tableteria - Schnuppertreffen in Tristach für Senioren

Tablets sind größer als Smartphones und dadurch leichter zu benutzen und bieten ein Plus an Anwendungsmöglichkeiten.

Das Katholische Bildungswerk Tirol bietet kostenlose Schnuppertreffen an, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt sind.

Dauer: 90 Minuten. 9 Leihgeräte und ein mobiles WLAN stehen zur Verfügung. Maximal 12 Teilnehmer (auch eigene Tablets können mitgebracht werden). Bei Interesse findet ein 3-teiliger Einsteigerkurs statt - Kosten 45 €).

Anmeldung erforderlich! Anita Klocker, Bildungshaus Osttirol - Tel. 04852/65 1 33-14

Montag, 29. Oktober, Gemeindezentrum Tristach, 15 Uhr.

Trainerin Elisabeth Striednig Foto © KK/Veranstalter

4.) "Weltmacht China"

Lesung von Raimund Löw und Kerstin Witt-Löw.



Das Buch "Weltmacht China" ist eine spannende Analyse der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Zukunft Chinas.

China bestimmt die neue Weltordnung mit, das ist Fakt. Doch wie konnte diese Entwicklung in dieser Geschwindigkeit stattfinden?

Raimund Löw hat für den ORF aus Peking und Hongkong über das politische Geschehen berichtet. Er und Kerstin Witt-Löw haben den materiellen Aufstieg der chinesischen Mittelklasse und die strengen Grenzen von Zensur und politischer Bevormundung im Reich der Mitte erlebt.

Eine spannende Reportage über die aufsteigende Großmacht des 21. Jahrhunderts.

Der Eintritt ist frei.

Freitag, 2. Novmeber, Stadtbücherei Lienz, 19 Uhr.

Raimund Löw und Kerstin Witt-Löw Foto © KK/Aleksandra Pawloff