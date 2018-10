Kleine Zeitung +

Im steilen Gelände Hubschrauber im Einsatz gegen Waldbrand in Osttirol

68-Jähriger verursachte beim Verbrennen von Almrosen am Samstag Waldbrand in St. Jakob im Defereggen. Sonntagfrüh wurde der Einsatz gegen das Feuer wieder aufgenommen, am Nachmittag stehen Hubschrauber im Einsatz.