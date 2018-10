Facebook

Raphael Mitterdorfer mit Jana Mitterdorfer, Vanessa Obererlacher, Lena Mitterdorfer, Katharina Lienharter, Alexander Preßl und Marcel Ebner © Michael Egger

Freitag, 8 Uhr am Morgen: Die Teilnehmer von "72 Stunden ohne Kompromiss" in Obertilliach sind schon munter und arbeiten an einem neuen Kochbuch. Es trägt den Titel "Eine kulinarische Weltreise van Tillga bis Afrika". Das Besondere: Es sind nicht nur Speisen wie Knödel oder Schlipfkrapfen enthalten, sondern Gerichte aus aller Welt. Dieser Umstand macht die Aufgabe knifflig. Aber die Jugendlichen haben keine Mühen gescheut. Im Dorf haben sie bei Touristen nach Rezepten gefragt. Bei Radiostationen haben sie um Aufrufaktionen gebeten - und auch in den eigenen Familien wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt.

