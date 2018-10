Facebook

Die Trachtenträger aus Matrei treten als große Ehrenformation auf © KK/Gemeinde/ISEP

Großaufmarsch am Heldenplatz in Wien. 87 Schützenkompanien und 26 Musikkapellen mit rund 3800 Akteuren aus dem Bundesland Salzburg werden am Sonntag, den 21. Oktober, um 11 Uhr am Heldenplatz in Wien erwartet.