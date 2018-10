Unter den Tierfreunden in Lienz kursieren Hinweise über Giftköder. Ein Tier verstarb. Polizei bestätigt diesen Fall.

Hundebesitzer in Lienz sind in Sorge © VIER PFOTEN/Anca Tomescu (VIER PFOTEN / Anca Tomescu)

Seit einigen Tagen kursiert in den sozialen Medien, dass mit Gift präparierte Salamistücke im Draupark gefunden worden seien. Hundebesitzer sollten erhöhte Vorsicht walten lassen. Auf Facebook ist sogar die Rede davon, ein Hund sei an einem Giftköder gestorben, den er am Iselkai zu sich genommen habe.

