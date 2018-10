Facebook

© Markus Traussnig

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt zusammen mit recht milden Luftmassen das Wetter am Donnerstag. Zunächst kann es jedoch über den Niederungen auch noch einige Nebel- oder Hochnebelbänke geben und auch Wolkenfelder sind möglich. Tagsüber setzt sich dann jedoch zunehmend die Sonne besser durch und vor allem am Nachmittag ist es somit auch zeitweise sonniger. Über den Bergen können sich aber auch noch ein paar Quellwolken bilden. "Der Donnerstag eignet sich aufgrund der Wetterbedingungen durchaus für Vorhaben in der Natur", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist auch sehr mild mit Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Tristach nahe 19 Grad.