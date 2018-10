Facebook

Im ersten Stock des Dolomitencenters in Lienz entsteht die „Fitlounge Light“. Im Jänner 2019 soll eröffnet werden © Kasupovic

Voller neuer Ideen und Pläne gönnt sich Philipp Fuchs keine Pause. Der Osttiroler Jungunternehmer, der bereits die „Fitlounge“ in Nussdorf-Debant betreibt, eröffnet nun ein weiteres Fitnessstudio in Lienz. Das neue „Fitlounge Light“-Studio wird sozusagen eine abgespeckte Version von jenem Studio in Nußdorf-Debant sein.

