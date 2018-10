1.600 Wildtiere kamen in der Saison 2016/2017 im Straßenverkehr in Tirol zu Tode.

Symbolbild © dpa-Zentralbild/Arno Burgi

1.600 Wildtiere kamen in der Saison 2016/2017 im Straßenverkehr in Tirol zu Tode. Dies bedeutet, dass sich alle 5 Stunden ein Unfall mit einem Wildtier auf Tirols Straßen ereignet. 242 Wildtiere sind in diesem Zeitraum auf Osttirols Straßen zu Tode gekommen.