Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Farbenspiel in den Lienzer Dolomiten © KK/Tourismusverband/Thomas Bichler

Turbulent ging es aufgrund der Wahlaufhebung zuletzt im Tourismusverband Osttirol zu. Dieser vermeldet nun positive Nachrichten. Die Nächtigungszahlen des Septembers liegen vor. Ein Plus von fünf Prozent oder rund 8.400 Nächtigungen verzeichnet Osttirol zum Vergleichsmonat des Vorjahres. Insgesamt sind das 176.558. Das stärkste Plus gab es in der Nationalparkregion (9,87 Prozent). Über ein Plus können sich auch die Touristiker aus der Ferienregion Lienzer Dolomiten (5,87 Prozent) und aus dem Hochpustertal (3,65 Prozent) freuen.