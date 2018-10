Facebook

Wollen Osttirol in die Vorreiter-Rolle bringen: Weidlinger, Januscke, Josef Außerlechner, Hauser, Helmut Heis, Jasmina Steiner, Thomas Wimmer, Ruzicka, Josef Mair und Dietmar Ruggenthaler © KK/FPÖ/Oblasser

Wer im Lienzer Talboden schnelles Internet via Glasfaserleitung will, bekommt es höchstwahrscheinlich. Nirgends sonst ist das Breitband-Netz in Osttirol so gut ausgebaut wie in der Stadt und den Talboden-Gemeinden. Gearbeitet wird aber auch in den Tälern an den Internet-Autobahnen. Die kleinen Bagger, die Verrohrungen vergraben, beweisen, dass etwas weitergeht.

