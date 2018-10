In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Fälle in Osttiroler Revieren. Geklärt sind wenige. Keine Auskünfte zum aktuellen Fall.

Die Polizei sucht nach dem Wilderer von Nußdorf-Debant © APA/David Cheskin

Mit den Walder-Brüdern beheimatet Osttirol die wohl berühmtesten Wilderer des deutschsprachigen Raumes. Das Schicksal der Brüder Pius und Hermann war sogar Stoff eines Tatort-Drehbuches. Nach dem Tod von Pius Walder im Jahr 1982 wurde es vorübergehend ruhiger in den heimischen Wäldern. Doch vereinzelt wird immer noch gewildert. Das zeigt der aktuelle Fall in Nußdorf-Debant – ein „kapitaler“ Hirsch wurde angeschossen und schließlich im Bachbett verendet aufgefunden. Der Tatbestand: „Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht.“

