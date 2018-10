Franz Theurl versichert, die Region werde nicht in ein Loch fallen. Mit vollen Kompetenzen arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat des Tourismusverbandes – bis zur Neuwahl.

Franz Theurl ist voller Tatendrang. Er erstellt derzeit das Budget für 2019 © RUGGENTHALER

Eine kurze Pressekonferenz beraumte Franz Theurl, der Obmann des Tourimusverbandes Osttirol, am Dienstag kurzfristig an. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich Spekulationen, Theurl werde jetzt seinen Rücktritt bekannt geben. Doch, nichts da: Franz Theurl bleibt und ist voller Tatendrang. Er ging noch einmal auf die Erkenntnisse ein, die zur Aufhebung der Tourismuswahl in Osttirol geführt haben. „Wir im Verband haben vor den Wahlen unsere Hausaufgaben richtig gemacht und nach den Vorgaben der Tourismusabteilung als Aufsichtsbehörde agiert“, sagte er.

