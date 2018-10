Facebook

Andreas Kollreider, Souffleuse Kathrin Valtiner, Gebhard Troyer, Michaela Fuchs, Silvia Weitlaner, Franz Valtiner, Filomena Fürhapter, Herbert Mair, Lisa-Maria Bodner, Peter Kollreider © (c) Brunner Images

Eine leicht verständliche Sprache, die das Wesentliche auf den Punkt bringt und bissige Satire mit düsterem Hintergrund: Das ist es, was die Bühnenstücke von Felix Mitterer so unverwechselbar macht. Zum 70. Geburtstag des Autors starteten die Theatergruppe Rabensteiner aus Virgen, der Theaterverein Nikolsdorf, die Theatergruppe Spielgemeinschaft Bergland Assling und die Heimatbühne Strassen das Projekt „Osttirol spielt Felix Mitterer“. Die Akteure aus Strassen luden zur Premiere des Stücks „Besuchszeit“ in den Kultursaal. „Die Dialoge sind zum Schmunzeln, die Handlung geht tief unter die Haut“, sagte Obmann Franz Valtiner. Es werden Besuchszenen nachgespielt, etwa im Krankenhaus oder im Altersheim. „Abschieben, keine Zeit haben und verdrängen, damit beschäftigt sich das Stück und ist aktueller denn je“, so Valtiner.

