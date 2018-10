Facebook

Symbolbild © APA/Horst Ossinger

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Nacht brachen zwei bisher unbekannte Täter in ein Geschäft in Virgen ein. Ein Nachbar bemerkte die Einbrecher, lief auf die Straße und schrie die Männer an, worauf die Täter fluchtartig den Tatort verließen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.