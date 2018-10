Facebook

Günther Platter hat Bedenken ob der derzeitigen Situation © APA/EXPA/JOHANN GRODER

„Für mich ist klar, so kann es nicht weitergehen“, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zur Situation im Osttiroler Tourismus. Die jahrelangen Streitereien müssten ein für alle Mal ein Ende haben. „Ich erwarte mir von allen Beteiligten eine ordentliche Zusammenarbeit, damit eine konfliktfreie Wiederholung der Wahl stattfinden kann und anschließend gemeinsam für den Osttiroler Tourismus gearbeitet werden kann“, so Platter, der in der Landesregierung für Tourismus-Agenden zuständig ist.